В США задержали и отменили почти 7 тысяч авиарейсов
Около 7 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США. Об этом сообщает портал FlightAware.
Ранее американское Федеральное авиационное управление решило приостановить вылеты из всех аэропортов страны из-за поломки оборудования, повлиявшей на работу системы управления полетами.
Известно, что были отменены 334 рейса. С задержками столкнулись пассажиры 6 575 бортов.
Как сообщил журналистам министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Маркуэйн Маллин, неполадки связаны со сбоем телекоммуникационного оборудования, свидетельств «вредоносного нападения» нет.
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