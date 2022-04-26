Посол Антонов: США стремятся нанести максимальный ущерб России

Под действиями США скрывается стремление любыми способами затянуть российскую спецоперацию на Украине, говорится в Telegram-канале посольства РФ в США со ссылкой на посла Анатолия Антонова.

Посольство РФ заявило о прогрессе в американских СМИ при освещении событий на Украине

Так он прокомментировал намерение Белого дома запросить у конгресса дополнительные ассигнования для обеспечения бесперебойного потока вооружений на Украину. Дипломат задался вопросом, не лучше ли «использовать эти средства для простых американцев, на которых обрушилась рекордная инфляция?».

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», — отметил Антонов.

Ранее посол сообщил, что Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:УкраинаСШААнатолий Антонов
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