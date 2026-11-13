Дегтярев призвал лишить Норвегию, Финляндию и Чехию прав на соревнования

По его мнению, некоторые государства, отказывая в визах, открыто выступают против олимпийских ценностей. По этой причине к ним нужно применить жесткие санкции.



Дегтярев предложил лишить Финляндию права на организацию молодежного чемпионата мира по хоккею 2028 года, Норвегию — ряда лыжных соревнований, а Чехию — женского чемпионата мира по хоккею. В Канаде, уверен он, следует отменить или перенести молодежный и женский чемпионаты мира по хоккею.



Глава Минспорта РФ добавил, что по всем этим странам решения должны быть жесткие.



На днях глава отечественной Федерации хоккея Владислав Третьяк уже предлагал IIHF наложить на Канаду санкции за отказ допустить россиян к МЧМ.

