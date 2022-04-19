Лавров исключил возможность применения ядерного оружия на Украине

«Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идет только об обычных вооружениях», — подчеркнул министр в интервью телеканалу India Today.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский исключил возможность применения Россией ядерного оружия на Украине. Дипломат отметил, что предположения об использовании такого вооружения не имеют рациональной основы.

