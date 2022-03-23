«Получат по полной!»: В Госдуме предупредили Польшу о последствиях отправки военных на Украину
Если поляки хоть на метр продвинутся на территорию Украины, по ним будет нанесен удар изо всех видов новейшего оружия, предупредил Юрий Швыткин.
Возможное появление на территории Украины польских военных приведет к сокрушительному удару со стороны России, вне зависимости от того, что это страна НАТО, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины. При этом он отметил, что поляки известны своими «нестандартными ходами», которые направлены на то, чтобы спровоцировать «большую беду».
«Действия нашего президента носят последовательный характер. Он сказал, что если какая-либо страна вмешается в данную ситуацию, то, грубо говоря, получит по заслугам. Поэтому я бы хотел предостеречь власти Польши от этих непродуманных шагов, которые могут привести к тому, что Польша будет втянута в вооруженный конфликт и, конечно же, будет нами рассматриваться как противник и враг в ведении боевых действий, по которому должен будет быть нанесен сокрушительный удар», - сказал Швыткин.
При этом он подчеркнул, что членство Польши в НАТО в этом случае не будет иметь никакого значения.
«Если они хоть на метр продвинутся на территорию Украины, с целью оказания помощи ВСУ Украины в борьбе с нами, по ним будет нанесен сокрушительный удар изо всех видов новейшего оружия, в том числе, независимо от того, страна это блока НАТО или нет. Они были предупреждены и получат по полной», - заверил зампред комитета Госдумы по обороне.
Швыткин также назвал проявлением «агрессивной истерии» планы Варшавы о высылке около 40 российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, о которых пишут СМИ.
«Это очередной факт русофобии и агрессивной истерии со стороны Польши, которая прослеживается на протяжении уже длительного времени. Это, безусловно, приведет к ухудшению российско-польских отношений. Наш зеркальный и адекватный ответ последует незамедлительно. Вместе с тем, хотелось бы предостеречь власти Польши от шагов, которые носят агрессивно-провокационный характер и могут привести к достаточно серьезным последствиям для этой страны», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков допустил, что Польша может открыть «второй фронт» России.
«Вполне возможно, что в ближайшие несколько недель будет "открыт новый фронт" западнее Киева. Об этом свидетельствует лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине», - написал Стрелков «ВКонтакте».
Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что польские власти заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину. При этом он не исключил, что Польша хочет ввести миротворцев, «во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться».
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