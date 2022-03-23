Лавров: Не исключено, что Польша хочет обосноваться на Украине
Не исключено, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины. Об этом в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что польские власти считают необходимым отправить миротворцев НАТО на Украину. Из-за того, что эти действия могут привести к прямому столкновению РФ и альянса, Лавров добавил, что Польша известна своими «нестандартными ходами», направленными на провокацию «большой беды».
«Я не исключаю, что, когда они говорят о миротворцах, наверное, имеется в виду их границы - запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться», - отметил глава МИД России.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте» написал, что Польша может открыть второй фронт России, ведущей спецоперацию на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными
- «Соответствует ситуации». Песков оценил закон о фейках про ВС РФ
- В Екатеринбурга приостановили ремонт импортных полицейских машин
- Для россиян запустили туры в Узбекистан ради карт Visa и Mastercard
- Новак: ЕС может ввести нормы потребления топлива из-за дефицита
- Офтальмолог объяснил, о каких проблемах со здоровьем говорят «мушки в глазах»
- СМИ: Пентагон столкнулся с проблемой пополнения новых ракет
- Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО
- Спасатели обнаружили чёрный ящик разбившегося в Китае Boeing 737
- Лавров: Интерес США к биолабораториям в Казахстане требует прояснений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru