Лавров: Не исключено, что Польша хочет обосноваться на Украине

Не исключено, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины. Об этом в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что польские власти считают необходимым отправить миротворцев НАТО на Украину. Из-за того, что эти действия могут привести к прямому столкновению РФ и альянса, Лавров добавил, что Польша известна своими «нестандартными ходами», направленными на провокацию «большой беды».

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«Я не исключаю, что, когда они говорят о миротворцах, наверное, имеется в виду их границы - запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться», - отметил глава МИД России.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице во «ВКонтакте» написал, что Польша может открыть второй фронт России, ведущей спецоперацию на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаПольшаМИД РФСергей Лавров
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