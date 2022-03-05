В России предупредили о риске ядерной войны при вступлении Финляндии в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против - 28%.

