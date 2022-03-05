В России предупредили о риске ядерной войны при вступлении Финляндии в НАТО
На фоне разговоров о вступлении Финляндии в НАТО есть риск, что Россия первой нанесет ядерный удар по США, заявил военный эксперт Константин Сивков.
Если Финляндия вступит в НАТО, то подлетное время баллистических ракет до России сократится до пяти-шести минут, при их запуске на территорию страны РФ ответит ядерным ударом, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент страны. По его словам, Финляндия была в полной безопасности, но страна теперь должна учитывать то, что происходит в Европе.
«Если Финляндия вступит в НАТО, то у наших границ недалеко от Санкт-Петербурга появится натовская страна, которая будет размещать военные базы альянса. Это будет вполне серьезная угроза. Если это будут баллистические ракеты, то их подлетное время будет порядка пяти-шести минут. Они рассчитывают на то, что за счет короткого времени подлета Россия не разберется, что это. Но дело в том, что есть и обратная сторона медали. Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны. Есть также риск именно нашего первого ядерного удара по США», - сказал Сивков.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может пройти очень быстро, но только если эти страны сами примут решение присоединиться. Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании Yle, большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против - 28%.
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