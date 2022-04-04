В Кремле отреагировали на предложение Польши разместить ядерное оружие США

Линия руководства Польши в последнее время вызывает обеспокоенность, она является антироссийской и воинственной, что может привести к росту напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя готовность Польши разместить ядерное оружие.

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«Предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее председатель комитета по нацбезопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил в интервью Welt am Sonntag, что страна готова разместить у себя ядерное оружие Соединенных Штатов. В свою очередь старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исключил возможность размещения натовского ядерного оружия в Польше или Грузии на фоне демилитаризации Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеПольшаРоссия
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