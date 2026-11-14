Нидерланды разгромили Грецию со счетом 7:0 в футбольной Лиге наций

Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Греции со счетом 7:0 в пятом туре группового этапа Лиги наций. Об этом пишет ТАСС.

Сборная России разгромила Намибию в товарищеском матче

Матч состоялся в Амстердаме. Нидерландцы разгромили соперников и возглавили турнирную таблицу группы 2 элитного дивизиона Лиги наций, заработав 11 очков. В следующем туре команда сыграет в гостях против сборной Германии.

Нидерландская команда повторила рекорд Лиги наций. С аналогичным счетом побеждала сборная Германии в домашнем матче с Боснией в 2024 году, финны в гостевой встрече против Сан-Марино и Англия в выездной игре против Хорватии в 2026-м.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболГрецияНидерланды

Горячие новости

Все новости

партнеры