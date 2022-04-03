Качиньский заявил об открытости Польши для размещения ядерного оружия США

«Мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — приводит цитату польского политика ТАСС.

По словам Качиньского, в Польше необходимо создать новый командный центр НАТО, аналогично штабу альянса в голландском Брюнсюме, «где планируется и откуда осуществляется» деятельность организации.

«Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — подчеркнул вице-премьер Польши

По мнению Качиньского, НАТО необходимо действовать активнее, чтобы как можно быстрее разрешить украинский кризис. Он предложил альянсу провести миротворческую миссию после одобрения Украиной и предоставить ей все запрашиваемое оружие, пишет Газета.ru.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Европе стала доминирующим течением.

