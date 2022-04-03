Качиньский заявил об открытости Польши для размещения ядерного оружия США
Варшава готова предоставить территорию для размещения американского ядерного оружия, если ее об этом попросят в Вашингтоне. Об этом заявил вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
«Мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы», — приводит цитату польского политика ТАСС.
По словам Качиньского, в Польше необходимо создать новый командный центр НАТО, аналогично штабу альянса в голландском Брюнсюме, «где планируется и откуда осуществляется» деятельность организации.
«Это было бы ясным сигналом Москве о том, что руководящий уровень НАТО сейчас есть и на востоке», — подчеркнул вице-премьер Польши
По мнению Качиньского, НАТО необходимо действовать активнее, чтобы как можно быстрее разрешить украинский кризис. Он предложил альянсу провести миротворческую миссию после одобрения Украиной и предоставить ей все запрашиваемое оружие, пишет Газета.ru.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Европе стала доминирующим течением.
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