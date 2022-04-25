Лавров подчеркнул реальную опасность мировой войны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил о реальной опасности начала третьей мировой войны. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», - приводит агентство его слова.
Разговоры о возможности начала третьей мировой войны появились после того, как Россия вошла на территорию Украины с военной операцией.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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