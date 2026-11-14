Минтранс предложил сделать ПДД в России бессрочными

Ведомство подготовило проект изменений в документ правительства о ПДД и предложило исключить пункт, где указывается срок действия до 1 марта 2029 года.

«Установление ограниченного срока действия ПДД и последующее их переиздание нецелесообразны», - указали в министерстве.

Как пояснил Минтранс, пункт о сроке действия правил исключили из проекта с учетом положений одного из действующих постановлений кабмина. Кроме того, ведомство подчеркнуло, что действующие ПДД соответствуют нормам Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в России разработали проект ПДД для роботов-доставщиков.

