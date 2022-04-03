«Россия не потерпит». Эксперты раскрыли причины и последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше

В связи с этим зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости для Польши вести более осторожную политику.

«Я бы хотел предостеречь власти Польши от этих непродуманных шагов, которые могут привести к тому, что Польша будет втянута в вооруженный конфликт и, конечно же, будет нами рассматриваться как противник и враг в ведении боевых действий, по которому должен будет быть нанесен сокрушительный удар», - предупредил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины.