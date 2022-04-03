«Россия не потерпит». Эксперты раскрыли причины и последствия возможного размещения ядерного оружия в Польше
Политологи и военные в эфире НСН предупредили об опасности размещения ядерного орудия в Польше: Россия этого не потерпит.
Варшава готова предоставить территорию для размещения американского ядерного оружия, если ее об этом попросят в Вашингтоне. Об этом заявил вице-премьер Польши, председатель Комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT назвал ожидаемым заявление вице-премьера Польши Ярослава Качиньского о том, что Варшава готова разместить у себя ядерное оружие США.
«Желание свою страну сделать возможным центром ядерного конфликта — такого может хотеть только человек, потерявший чувство реальности из-за патологической ненависти к России. Я не думаю, что политические лидеры западных стран отнесутся к этому заявлению всерьез… Качиньский в данном случае подыгрывает Соединённым Штатам и НАТО. Но вот с точки зрения интересов польского народа - это безумие», - считает Почта.
По его словам, «НАТО движется на восток и тактическое ядерное оружие продвигается к российским границам».
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» исключил возможность размещения натовского ядерного оружия в Польше или Грузии на фоне демилитаризации Украины.
«Переброску дополнительного вооружения в Польшу или Грузию запретить невозможно, но ядерное оружие – это исключено, потому что Россия этого не потерпит», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В связи с этим зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости для Польши вести более осторожную политику.
«Я бы хотел предостеречь власти Польши от этих непродуманных шагов, которые могут привести к тому, что Польша будет втянута в вооруженный конфликт и, конечно же, будет нами рассматриваться как противник и враг в ведении боевых действий, по которому должен будет быть нанесен сокрушительный удар», - предупредил политик.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО не исключил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины.
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