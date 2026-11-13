В Саратовской области зафиксировали новые случаи заражения описторхозом

В ведомстве отметили, что точного количества пострадавших еще нет из-за длительного инкубационного периода описторхоза — паразитарной болезни, которую нашли в продукции.



В управлении добавили, что от попадания личинок в организм до выраженных клинических проявлений обычно проходит 2-3 недели. Далее заболевшие обращаются за медпомощью. Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза.



Информация об отравлениях рыбой в 64-м регионе появилась в начале месяца. Изначально речь шла о 19 пострадавших.

