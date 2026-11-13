В Саратовской области зафиксировали новые случаи заражения описторхозом

В Саратовской области выявили новых пострадавших от употребления зараженной червями рыбы. Причем об окончательном числе говорить рано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местного управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор снял с продажи рыбу, вызвавшую вспышку описторхоза

В ведомстве отметили, что точного количества пострадавших еще нет из-за длительного инкубационного периода описторхоза — паразитарной болезни, которую нашли в продукции.

В управлении добавили, что от попадания личинок в организм до выраженных клинических проявлений обычно проходит 2-3 недели. Далее заболевшие обращаются за медпомощью. Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза.

Информация об отравлениях рыбой в 64-м регионе появилась в начале месяца. Изначально речь шла о 19 пострадавших.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
ТЕГИ:Саратовская ОбластьЗаболеваниеРоспотребнадзорРыба

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