В Саратовской области зафиксировали новые случаи заражения описторхозом
В Саратовской области выявили новых пострадавших от употребления зараженной червями рыбы. Причем об окончательном числе говорить рано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей местного управления Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что точного количества пострадавших еще нет из-за длительного инкубационного периода описторхоза — паразитарной болезни, которую нашли в продукции.
В управлении добавили, что от попадания личинок в организм до выраженных клинических проявлений обычно проходит 2-3 недели. Далее заболевшие обращаются за медпомощью. Еще некоторое время требуется для лабораторного подтверждения диагноза.
Информация об отравлениях рыбой в 64-м регионе появилась в начале месяца. Изначально речь шла о 19 пострадавших.
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