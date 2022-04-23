Глава МИД Финляндии заявил о необходимости скорее вступить в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предупредил, что период для вхождения в альянс может увеличиться, если Финляндия сейчас не воспользуется возможностью подать заявку на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

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«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО — прим. НСН), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась», — заявил финский министр.

Он также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО Финляндия приняла в связи с начавшейся спецоперацией России на Донбассе.

«Что еще могло произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — отметил Пекка Хаависто.

В YLE отметили поддержку решения о вступлении Финляндии в НАТО 114 депутатов парламента из 200.

Ранее заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя заявил о намерении Финляндии подать заявку на членство в Североатлантический альянс в ближайшие недели. Об этом он сообщил финской газете Helsingin Sanomat, передает ТАСС.

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