Глава МИД Финляндии заявил о необходимости скорее вступить в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предупредил, что период для вхождения в альянс может увеличиться, если Финляндия сейчас не воспользуется возможностью подать заявку на вступление в НАТО. Об этом он заявил в эфире финской общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО — прим. НСН), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась», — заявил финский министр.
Он также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО Финляндия приняла в связи с начавшейся спецоперацией России на Донбассе.
«Что еще могло произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — отметил Пекка Хаависто.
В YLE отметили поддержку решения о вступлении Финляндии в НАТО 114 депутатов парламента из 200.
Ранее заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя заявил о намерении Финляндии подать заявку на членство в Североатлантический альянс в ближайшие недели. Об этом он сообщил финской газете Helsingin Sanomat, передает ТАСС.
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