Глава МИД Финляндии заявил о необходимости скорее вступить в НАТО

«Финляндия в течение многих лет говорила о своей готовности рассмотреть вопрос о членстве (в НАТО — прим. НСН), если ситуация с безопасностью изменится. Сейчас ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась», — заявил финский министр.

Он также подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО Финляндия приняла в связи с начавшейся спецоперацией России на Донбассе.

«Что еще могло произойти, чтобы Финляндия хотя бы задумалась о вступлении в НАТО?» — отметил Пекка Хаависто.

В YLE отметили поддержку решения о вступлении Финляндии в НАТО 114 депутатов парламента из 200.

Ранее заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя заявил о намерении Финляндии подать заявку на членство в Североатлантический альянс в ближайшие недели. Об этом он сообщил финской газете Helsingin Sanomat, передает ТАСС.

