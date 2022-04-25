СМИ: в Тирасполе в здании МГБ Приднестровья прогремела серия взрывов

Серия взрывов прогремела в Тирасполе в здании Министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Крепость: всё о Приднестровье».

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По словам очевидцев, было несколько хлопков в здании МГБ, в соседних домах повреждены стёкла. На место происшествия прибыли милиция, медики, спасатели и пожарная охрана. Движение транспорта в районе перекрыто.

Также канал опубликовал фото, на которых видны предметы, похожие на тубусы от гранатомётов.

Ранее в Удмуртии в селе Пугачево Малопургинского района произошел взрыв на территории детского сада, пострадали два шестилетних мальчика, пишут «Известия».

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ФОТО: скрин t.me/bazabazon
ТЕГИ:МолдавияПроисшествиеВзрывПриднестровье
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