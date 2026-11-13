СМИ: Британские самолеты-разведчики усилили активность у границ России

По данным газеты, в октябре командование ВВС 17 раз задействовало оба имеющихся в строю самолета радиоэлектронной разведки для отслеживания военной активности РФ. Эти воздушные суда неоднократно совершали полеты вокруг Калининграда. Также они вели непрерывное патрулирование вдоль границ стран НАТО с РФ и Белоруссией.



Источник в оборонных кругах назвал такую интенсивность операций исключительной. По его словам, применение столь ценного ресурса показывает, что существовал особый запрос на информацию, которую мог предоставить только Rivet Joint.



Ранее рассказывали, что три из четырех британских подлодок типа Vanguard выходили в море. Они являются носителями ядерного оружия.

