США оказывают давление на работу китайских компаний и пытаются запретить Пекину взаимодействовать с Москвой. Возможно, в Вашингтоне также надеются на поддержку ЕС в этом вопросе, однако страны содружества все равно продолжают взаимодействие с КНР.

Например, бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд заявил, что Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада.

«Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <...> мощи Запада», - заметил он в интервью одному из YouTube-каналов.