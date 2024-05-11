Назло США: Китай продолжает сотрудничать с Россией и Европой
Несмотря на давление со стороны США, Китай продолжает проводить свою политику и сотрудничает не только с РФ, но и с Европой.
США оказывают давление на работу китайских компаний и пытаются запретить Пекину взаимодействовать с Москвой. Возможно, в Вашингтоне также надеются на поддержку ЕС в этом вопросе, однако страны содружества все равно продолжают взаимодействие с КНР.
Например, бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд заявил, что Россия и Китай вместе создают справедливую мировую систему, которая приведет к ослаблению Запада.
«Они собираются построить систему, в которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением. А это, по сути, означает ослабление <...> мощи Запада», - заметил он в интервью одному из YouTube-каналов.
При этом Норфилд подчеркнул, что действия Москвы и Пекина вовсе не означают, что они воспринимают Запад как врага. По его мнению, РФ и КНР беспокоит только выстраивание справедливого многополярного мира.
США ПРОТИВ КИТАЯ
Однако не все на Западе относятся к Китаю так «понимающе». Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал США прекратить давление на китайские компании. Он считает, что Вашингтон должен прекратить эксплуатировать вопросы национальной безопасности страны в качестве предлога для необоснованного введения ограничений в отношении Пекина.
«США уже давно оказывают давление на китайские компании под предлогом так называемых рисков национальной безопасности, но они никогда не были в состоянии предоставить так называемые доказательства», - подчеркнул Линь Цзянь.
До этого Вашингтон уже ввел экспортные ограничения против 37 китайских организаций за действия якобы против нацбезопасности США. По данным американского минторга, часть из этих ограничений основана на возможных поставках товаров из Китая в Россию.
Линь Цзянь потребовал у Вашингтона перестать «обобщать концепцию нацбезопасности» и не политизировать экономические, торговые и научно-технические отношения. Дипломат особенно подчеркнул, что Китай имеет право на нормальное торгово-экономическое сотрудничество с Россией, которое не должно подвергаться вмешательству.
В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что западные страны во главе с США начали сколачивать «антикитайскую коалицию». Он напомнил, что представители США посещают Китай и публично требуют прекратить сотрудничество с Россией.
«США ожидают, что Китай станет для них главной угрозой и уже начинают вводить санкции против Пекина», - добавил министр.
Между тем председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами. Он отметил, что отношения Китая и США в последнее время достигли прогресса.
«В отношениях двух стран были взлеты и падения, и они показали нам много важного: две страны должны... помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред», - подчеркнул Си Цзиньпин, заметив, что характер отношений между этими двумя странами влияет на будущее человечества.
Однако руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев считает, что Китай не боится возможного давления со стороны США.
«Китай довольно тесно связан со странами Запада, в том числе с США. Но заявления о том, что они их сильно боятся – преувеличение. В Китае, как и в России есть разные группы экспертов, государственных чиновников. Среди них и те, кто опасается, что во взаиморасчетах России и Китая есть определенные проблемы - часть финансовых учреждений проявляют некую осторожность. Но в целом сильной тревоги в вопросе не присутствует. Китай – вторая экономика в мире, промышленная, мощная финансовая держава», - рассказал он в интервью НСН.
ЕВРОПА ЗА КИТАЙ
Однако, несмотря на попытки давления на Пекин со стороны США, другие западные страны хотят продолжать отношения с Китаем.
Так, например, недавно китайский лидер впервые за пять лет отправится в турне по Европе. С 5 по 10 мая он посетил Белград, Будапешт и Париж. При чем приглашение в эту поездку ему поступило от глав Сербии, Венгрии и Франции. В ходе переговоров лидеры государств обсуждали не только экономическую, но и политическую повестку.
Например, президент Франции Эмманюэль Макрон хотел поговорить с Си Цзиньпином о перемирие во всех текущих мировых конфликтах в течение Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич после встречи с китайским коллегой назвал его лучшим партнером для достижения новых целей. По его мнению, Пекин и Белград могут сотрудничать в тысячах областей.
«Когда управляешь страной, у вас должны быть амбициозные цели, нужно постоянно устанавливать новые... Для достижения этих новых целей и задач нашим лучшим партнером всегда была и будет КНР», - подчеркнул сербский лидер, добавив, что Си Цзиньпин «всегда выполняет свои обещания».
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц также хочет сохранить китайский рынок для немецких компаний, несмотря на критику со стороны США, которые призывают отдаляться от Китая. Об этом в беседе с НСН рассказал немецкий политолог Александр Рар.
«Шольц понимает, что санкции против Китая – это безумие. Он хочет Китай к себе в западную коалицию, но это не получается, а углубление экономических отношений возможно только при сотрудничестве. Китаю сотрудничество с Германией выгодно. Европейский рынок пока еще важнее для Китая, чем Россия, если смотреть на цифры. Это может измениться в ближайший год, но пока Китай активно работает с западными рынками, зарабатывает, продает свои высокотехнологичные уже товары», - объяснил он.
РОССИЯ С КИТАЕМ
Несмотря на давление со стороны США, Россия тоже продолжает сотрудничество с Пекином, хотя Вашингтон до сих пор принимает в сторону Москвы очередные пакеты санкций.
Продолжение сотрудничества с Россией в условии давления со стороны США подтверждает и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. По его словам, антироссийские ограничения создали определенные сложности в экономических отношениях Москвы и Пекина. Однако о риске серьезного сокращения числа торговых сделок он говорить не стал.
Об «отработанной схеме» по взаимодействию в рамках антироссийских санкций говорит и экс-глава Центробанка Сергей Дубинин. Он считает, что Западу невыгодно полностью блокировать расчеты с Россией, оказывая давление на Китай и других российских партнеров. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» специалист рассказал, что бизнес научился обходить санкции, несмотря на более «дорогие» новые схемы оплаты.
«Если бы не было заинтересованности со стороны Китая, Индии и коллективного Запада в наполнении рынка российскими товарами, то гораздо более жесткая схема санкций была бы применена. Теоретически существует угроза, что, например, потребуют вообще прекратить расчеты с Россией. То, что это не делается, это сознательная политика властей, которые эти санкции накладывают», - заключил Дубинин.
Ранее стало известно, что ЕС усилит контроль за антироссийскими санкциями.
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