Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса
Появилась новая схема мошенничества с подменой голоса, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Сначала жертве звонят и говорят, что надо поменять городской телефон, перейдя на другую линию. При этом номер и стоимость не поменяются. Когда человек соглашается, ему обещают подготовить документы, которые отправят почтой.
Далее звонят якобы работники Банка России и «полицейские». Они запугивают жертву, говоря, что с ней связались аферисты, скопировавшие голос. Поэтому к её счетам якобы получили доступ. Затем обманщики просят «задекларировать» всю наличку дома и передать её для зачисления на безопасный счёт.
Ранее аферисты нашли новый способ использовать нейросети для кражи денег, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Ленинградской областью сбили беспилотник
- Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину
- В Венесуэле впервые проходит всероссийская акция «Ночь кино»
- В России исключили массовое внедрение роботов-курьеров в ближайшее время
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса
- На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма
- Володин сообщил, что Госдума примет закон о полном запрете вейпов
- Москвичей предупредили о летучих мышах, ищущих убежище для зимней спячки
- Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»
- СМИ: Достать альпинистку Наговицыну с пика Победы невозможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru