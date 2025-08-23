Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса

Сначала жертве звонят и говорят, что надо поменять городской телефон, перейдя на другую линию. При этом номер и стоимость не поменяются. Когда человек соглашается, ему обещают подготовить документы, которые отправят почтой.



Далее звонят якобы работники Банка России и «полицейские». Они запугивают жертву, говоря, что с ней связались аферисты, скопировавшие голос. Поэтому к её счетам якобы получили доступ. Затем обманщики просят «задекларировать» всю наличку дома и передать её для зачисления на безопасный счёт.

