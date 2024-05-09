Боятся конфискации: Российские миллиардеры возвращаются на фоне санкций

Источник Bloomberg утверждает, что некоторые российские миллиардеры, в том числе бывший глава холдинга «ФосАгро» Андрей Гурьев и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, в неизвестных местах хранят значительную часть своего состояния в наличных.

По сообщениям агентства, Россия уже давно старается вернуть своих миллиардеров и, например, создает для них более удобные условия передачи наследства. Так, в РФ оно не облагается налогом, а также действует закон о наследственных фондах, которые позволяют легко передавать состояния следующему поколению, распределяя их активы или прибыль между наследниками автоматически.

К тому же ранее агентство Reuters сообщило, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России.