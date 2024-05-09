Боятся конфискации: Российские миллиардеры возвращаются на фоне санкций
На фоне очередного пакета западных санкций российские миллиардеры возвращаются в Россию, но некоторые из них боятся национализации своего бизнеса.
На фоне новых санкций Запада Россия продолжает выстраивать прочные отношения с дружественными странами, находить решения для обхода западных ограничений и даже помогать вернувшимся бизнесменам налаживать работу.
Миллиардеры возвращаются
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что находящиеся под западными санкциями российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию из-за возможной конфискации. По данным источника, во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария прекратили оказывать услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане РФ. При этом два российских миллиардера, которые пообщались с агентством на правах анонимности, рассказали, что, переводя активы в Россию, столкнулись с рисками национализации бизнеса.
Источник Bloomberg утверждает, что некоторые российские миллиардеры, в том числе бывший глава холдинга «ФосАгро» Андрей Гурьев и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, в неизвестных местах хранят значительную часть своего состояния в наличных.
По сообщениям агентства, Россия уже давно старается вернуть своих миллиардеров и, например, создает для них более удобные условия передачи наследства. Так, в РФ оно не облагается налогом, а также действует закон о наследственных фондах, которые позволяют легко передавать состояния следующему поколению, распределяя их активы или прибыль между наследниками автоматически.
К тому же ранее агентство Reuters сообщило, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение об изъятии доходов от реинвестирования замороженных активов России.
Согласно данным источника, благодаря этому Еврокомиссия в 2024 году хочет собрать от двух до трех миллиардов евро. Из них 90% предполагается направить на закупки оружия для Украины, а оставшиеся 10% - на инвестиции в ВПК европейских стран. При этом такое решение должно быть утверждено Советом Евросоюза на уровне министров.
Новые санкции
Тем временем в Европе вводят очередные санкции против России. До этого издание EUobserver сообщило, что ЕС планирует согласовать 14-й пакет санкций в отношении РФ до июля.
По сообщениям источника, в соответствии с новым пакетом будут введены ограничения против 52 российских и зарубежных компаний, которых подозревают в торговле запрещенной продукцией (в том числе компонентами беспилотников). Евросоюз также планирует запретить финансировать из РФ политические партии, неправительственные организации и СМИ в Европе.
Более того, в ЕС также предложили ввести запрет для портов на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа в неевропейские страны и на заход судов, которые якобы способствуют обходу санкций. Также в сообществе планируют ужесточить уже введенные ограничения в отношении российской авиации, импорта гелия и полезных ископаемых из России.
При этом в новый пакет санкций не войдут ограничения на свободу передвижения российских дипломатов и импорта СПГ, ядерного топлива и алюминия из РФ.
Однако, в связи с тем, что Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России, работа судов, например, при получении топлива может быть осложнена. При этом российские эксперты считают, что меры незначительно повлияют на отрасль морских перевозок.
Представитель Швеции Тобиас Билльстрем также отметил, что новый пакет санкций ЕС против Москвы включит в себя удар по теневому танкерному флоту РФ. Но как именно организация намерена бороться с такими поставками российской нефти, он не уточнил. В свою очередь помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт подтвердил, что G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть.
Великобритания против дипломатов РФ
При этом новые западные санкции затрагивают не только поставки из РФ. В последнее время в этом плане отличилась Великобритания. Так, Лондон, например, ввел новые ограничения на получение виз для россиян. По словам главы британского МВД Джеймса Клеверли, санкции касаются дипломатических виз.
«В том числе мы вводим ограничения на срок пребывания российских дипломатов в Великобритании», - рассказал он.
До этого Лондон также выслал военного атташе РФ и снял дипстатус с объектов недвижимости, принадлежащих России.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва даст адекватную реакцию на подобные действия Лондона.
В свою очередь чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь считает, что Великобритания специально сделала такой шаг против России.
«Когда речь идет о высылке дипломатов и так далее, это серьезно и громко звучит. Само заявление направлено на то, чтобы подогреть информационную войну против России. Надо было найти какой-то повод, чтобы опять показать Россию плохой страной, агрессором, накачать свою внутреннюю публику, чтобы показать, что они якобы борются с мировым злом. Мы принимаем ответные меры, идет такое противостояние, дипломатическая перестрелка», - заявил он в интервью НСН.
Санкции нам нипочем
Между тем Россия на фоне санкций продолжает развивать экономические отношения с дружественными странами. Так, посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подтвердил, что Москва и Пекин работают над решением проблем с взаимными расчетами в торговых сделках между двумя странами, которые вызваны западными санкциями. По его словам, эти ограничения привели к определенным сложностям в экономических отношениях между Россией и Китаем, однако серьезно не сократили количество торговых сделок между странами.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован.
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