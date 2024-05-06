Бельгия предложила Совету ЕС ввести санкции против Израиля

Бельгия, которая до конца июня является председателем Совета ЕС, предложила ввести торговые санкции против Израиля, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Он отметил, что страна сама готова ввести ограничения, но без поддержки других членов ЕС это ни к чему не приведет, а просто изменит торговые схемы.

В Израиле анонсировали ответные меры после введения Турцией ограничений на экспорт

Министерство торговли Турции ранее подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре «Радиоточке НСН». При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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