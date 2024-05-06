Бельгия предложила Совету ЕС ввести санкции против Израиля

Министерство торговли Турции ранее подтвердило, что страна полностью прекратила экспортно-импортные операции с Израилем. Ведомство уточнило, что ограничительные меры продлятся до тех пор, пока Израиль не объявит о прекращении огня в Газе и не обеспечит «бесперебойный и достаточный поток гуманитарной помощи» в анклав.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден прекратить торговые отношения с Израилем, чтобы не вызвать протестных настроений в обществе, заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре «Радиоточке НСН». При этом он отметил, что Турция к длительному запрету не готова.

