Лавров: США начали сколачивать «антикитайскую коалицию»
Западные страны во главе с США начали сколачивать «антикитайскую коалицию», сообщил боснийскому телеканалу АТВ министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, они ожидают, что Китай станет для них главной угрозой. «Уже начинают вводить санкции против Китая», – указал министр.
Дипломат также отметил, что КНР – великая держава, с самой быстрорастущей экономикой.
Лавров подчеркнул, что представители США посещают Китай и публично требуют прекратить сотрудничество с РФ.
Также дипломат заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru