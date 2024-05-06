Лавров: США начали сколачивать «антикитайскую коалицию»

По его словам, они ожидают, что Китай станет для них главной угрозой. «Уже начинают вводить санкции против Китая», – указал министр.

Дипломат также отметил, что КНР – великая держава, с самой быстрорастущей экономикой.

Лавров подчеркнул, что представители США посещают Китай и публично требуют прекратить сотрудничество с РФ.

Также дипломат заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», чтобы заполучить лидерство в Евросоюзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

