Экономист Норфилд: Альтернативный мир РФ и КНР ослабит Запад

Москва и Пекин строят альтернативную мировую систему, которая ослабит Запад. Об этом в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works» сообщил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.

При этом он подчеркнул, что действия Москвы и Пекина вовсе не говорят о том, что они воспринимают Запад как своего врага. Экономист считает, что Россия и Китай в первую очередь беспокоятся именно о выстраивании справедливого многополярного мира.