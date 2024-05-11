Экономист Норфилд: Альтернативный мир РФ и КНР ослабит Запад
Москва и Пекин строят альтернативную мировую систему, которая ослабит Запад. Об этом в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works» сообщил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.
При этом он подчеркнул, что действия Москвы и Пекина вовсе не говорят о том, что они воспринимают Запад как своего врага. Экономист считает, что Россия и Китай в первую очередь беспокоятся именно о выстраивании справедливого многополярного мира.
Между тем он также подчеркнул, что Западу крайне невыгоден предлагаемый Москвой и Пекином вариант развития событий, поэтому он пытается разрушить отношения между двумя странами, что, по его мнению, приводит только к их большему сближению.
Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заметил, что Россия и Китай продолжают сотрудничество вопреки западным санкциям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru