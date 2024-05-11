Экономист Норфилд: Альтернативный мир РФ и КНР ослабит Запад

Москва и Пекин строят альтернативную мировую систему, которая ослабит Запад. Об этом в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works» сообщил бывший директор банка ABN Amro по стратегиям внешней торговли, кандидат экономических наук Тони Норфилд.

При этом он подчеркнул, что действия Москвы и Пекина вовсе не говорят о том, что они воспринимают Запад как своего врага. Экономист считает, что Россия и Китай в первую очередь беспокоятся именно о выстраивании справедливого многополярного мира.

Боятся конфискации: Российские миллиардеры возвращаются на фоне санкций

Между тем он также подчеркнул, что Западу крайне невыгоден предлагаемый Москвой и Пекином вариант развития событий, поэтому он пытается разрушить отношения между двумя странами, что, по его мнению, приводит только к их большему сближению.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заметил, что Россия и Китай продолжают сотрудничество вопреки западным санкциям.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ЭкономикаСанкцииЗападКитайРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры