Над Ленинградской областью сбили беспилотник
23 августа 202515:40
Над территорией Тосненского района Ленинградской области силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.
Ранее Росавиации сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково».
В конце июля мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
