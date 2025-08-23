Над Ленинградской областью сбили беспилотник

Над территорией Тосненского района Ленинградской области силами ПВО был уничтожен беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Ранее Росавиации сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково».

В конце июля мужчина погиб при атаке беспилотников ВСУ на Ленинградскую область, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОЛенинградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры