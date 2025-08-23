В Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой

На трассе М-12 произошло столкновение автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой. После ДТП фура взорвалась.



На этом участке трассы затруднено автомобильное движение, организован объезд по 394-му километру магистрали.

Ранее автомобиль Toyota Noah столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter в районе имени Лазо в Хабаровском крае, погибли три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

