В Нижегородской области при ДТП взорвалась цистерна с углекислотой

В результате ДТП в Арзамасском районе Нижегородской области погиб один человек, еще двое пострадали, сообщили в МВД региона.

В Стамбуле в ДТП с автобусом погибли три человека

На трассе М-12 произошло столкновение автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой. После ДТП фура взорвалась.

На этом участке трассы затруднено автомобильное движение, организован объезд по 394-му километру магистрали.

Ранее автомобиль Toyota Noah столкнулся с грузовиком Mitsubishi Canter в районе имени Лазо в Хабаровском крае, погибли три человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС России
