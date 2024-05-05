La Tribune: Франция и Китай обсудят «олимпийское перемирие» на Украине
Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается серьезно обсудить перемирие во всех текущих мировых конфликтах в течение Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, с главой КНР Си Цзиньпином во время его визита в республику. Об этом сообщает французская газета La Tribune.
Он также подчеркнул необходимость прекращения огня во всех конфликтах, в том числе на Украине. По его словам, у Франции есть дипломатические шаги, которые она собирается предпринять, а «Олимпийское перемирие» должно стать посланием для всего мира.
Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за пять лет отправится в Европу и посетит Белград, Будапешт и Париж. Ранее в турне его пригласили главы Сербии, Венгрии и Франции. По сообщениям МИД Китая, поездка Си Цзиньпина состоится с 5 по 10 мая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху объявил о готовности Израиля к перемирию с ХАМАС
- В ЕС заявили о подготовке Россией диверсий в Европе
- Российские войска полностью освободили Очеретино в ДНР
- Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах
- La Tribune: Франция и Китай обсудят «олимпийское перемирие» на Украине
- Путин: Священнослужители всегда оставались с народом
- Депутат Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом
- На Украине допустили возможность попросить Запад ввести войска в случае нехватки сил
- В Иерусалиме в храме Гроба Господня задержали греческого полицейского
- Алейник: Литва финансирует подготовку боевиков для свержения власти в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru