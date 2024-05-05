La Tribune: Франция и Китай обсудят «олимпийское перемирие» на Украине

Он также подчеркнул необходимость прекращения огня во всех конфликтах, в том числе на Украине. По его словам, у Франции есть дипломатические шаги, которые она собирается предпринять, а «Олимпийское перемирие» должно стать посланием для всего мира.

Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за пять лет отправится в Европу и посетит Белград, Будапешт и Париж. Ранее в турне его пригласили главы Сербии, Венгрии и Франции. По сообщениям МИД Китая, поездка Си Цзиньпина состоится с 5 по 10 мая.



