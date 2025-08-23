В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников
Минувшей ночью украинские беспилотники пытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы в Северском районе Краснодарского края, сообщили в оперштабе региона.
Дроны были сбиты дежурными силами ПВО. Обломки БПЛА упали в полях около поселков Ильский и Афипский, а также около железнодорожного переезда в селе Львовское.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее над территорией Ленинградской области сбили беспилотник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
