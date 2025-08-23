В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотников

Дроны были сбиты дежурными силами ПВО. Обломки БПЛА упали в полях около поселков Ильский и Афипский, а также около железнодорожного переезда в селе Львовское.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее над территорией Ленинградской области сбили беспилотник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

