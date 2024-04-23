«Предвыборные страсти США»: В Китае не опасаются давления со стороны Запада
Напряженность между Вашингтоном и Пекином сохраняется не первый год, однако предпосылок для разрыва отношений нет, сказал НСН Андрей Карнеев.
Предвыборная гонка в США оказывает влияние на обострение американо-китайских отношений, заявил в интервью НСН руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев.
США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает, что подобные меры заставят Пекин «прекратить торговую поддержку российской военной промышленности». Ожидается, что 24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с трехдневным визитом в Китай. Одна из целей — добиться от Китая прекращения материально-технического содействия Москве. Однако Карнеев заверил, что Китай не боится возможного давления со стороны США.
«Китай довольно тесно связан со странами Запада, в том числе с США. Но заявления о том, что они их сильно боятся – преувеличение. В Китае, как и в России есть разные группы экспертов, государственных чиновников. Среди них и те, кто опасается, что во взаиморасчетах России и Китая есть определенные проблемы - часть финансовых учреждений проявляют некую осторожность. Но в целом сильной тревоги в вопросе не присутствует. Китай – вторая экономика в мире, промышленная, мощная финансовая держава», - сказал он.
Собеседник НСН также добавил, что текущий накал в американо-китайских отношениях в большей степени связан с внутренними процессами США.
«Острые противоречия между США и Китаем присутствуют не первый год. Также не первый год с американской стороны раздаются разные угрозы. Понятно, что это долговременная тенденция, которая завершится не завтра. Мы уже наблюдали визит министра финансов США Джанет Йеллен в Китай. Она на уровне риторики призывала к нормализации отношений. Периодически все обостряется, особенно в периоды, когда в США накаляются предвыборные страсти. Всплеск напряженности сейчас есть, ситуация в китайско-американских отношениях в целом движется по маятниковой схеме – то туда, то сюда. Вряд ли кто-то может прогнозировать полный разрыв отношений, также вряд ли можно прогнозировать, что они смогут урегулировать все противоречия. Поэтому текущий тренд сохранится и в дальнейшем», - заключил он.
Ранее четыре китайских банка — ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank, Bank of Taizhou — перестали принимать юани из России. Как рассказал «Радиоточке НСН» председатель Русско-азиатского делового совета Максим Кузнецов, в текущей ситуации компании вынуждены переходить на «экзотические» способы оплаты. По его словам, платежи по-прежнему проходят, если их получателями выступают китайские банки, которые уже находятся под санкциями США, либо связаны с российскими банковскими структурами.
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