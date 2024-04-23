«Предвыборные страсти США»: В Китае не опасаются давления со стороны Запада

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон рассчитывает, что подобные меры заставят Пекин «прекратить торговую поддержку российской военной промышленности». Ожидается, что 24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен прибудет с трехдневным визитом в Китай. Одна из целей — добиться от Китая прекращения материально-технического содействия Москве. Однако Карнеев заверил, что Китай не боится возможного давления со стороны США.

«Китай довольно тесно связан со странами Запада, в том числе с США. Но заявления о том, что они их сильно боятся – преувеличение. В Китае, как и в России есть разные группы экспертов, государственных чиновников. Среди них и те, кто опасается, что во взаиморасчетах России и Китая есть определенные проблемы - часть финансовых учреждений проявляют некую осторожность. Но в целом сильной тревоги в вопросе не присутствует. Китай – вторая экономика в мире, промышленная, мощная финансовая держава», - сказал он.