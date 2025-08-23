Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину

Двое детей двух и четырех лет погибли в пожаре в подмосковном Клину, сообщили в прокуратуре Московской области.

Накануне в СНТ «Рассвет» в деревне Масюгино произошло возгорание в частном деревянном доме. Когда пожарные залили пламя и начали разбирать руины постройки, они обнаружили тела детей.

Предварительно, причиной трагедии стало «короткое замыкание электропроводки». Возбуждено уголовное дело. Выясняется, где в момент возгорания были взрослые.

Ранее шесть человек погибли при пожаре в частном доме в ЛНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Прокуратура Московской области
