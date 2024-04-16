«Санкции – это безумие»: Германия договаривается с Китаем вопреки запретам США

«Главная цель визита – конечно, экономика. Очень нужно сохранить для немецких компаний китайский рынок. Шольц этот вопрос решает, несмотря на критику со стороны Америки. Шольц понимает, что санкции против Китая – это безумие. Он хочет Китай к себе в западную коалицию, но это не получается, а углубление экономических отношений возможно только при сотрудничестве», - рассказал он.

По словам Рара, немецкие компании и так устали от антироссийских санкций, которые бьют по ним сильнее, чем по Москве.

«Немецкие компании уже устали от санкций против России, которые вредят Германии больше, чем самой России. Китаю сотрудничество с Германией выгодно. Европейский рынок пока еще важнее для Китая, чем Россия, если смотреть на цифры. Это может измениться в ближайший год, но пока Китай активно работает с западными рынками, зарабатывает, продает свои высокотехнологичные уже товары», - отметил он.

Более того, Китай умудрился оттеснить Германию в нише зеленых технологий, что заставляет бизнес и Шольца нервничать.

«В Германии все больше китайских автомобилей, меньше французских и итальянских. Немцы думали, что они станут чемпионом экспорта по зеленым технологиям. Они были уверены в этом последние десять лет. Они думали, что будут зарабатывать огромные деньги на ветряных генераторах и так далее. Выясняется, что Китай лучше это производит, так как в Германии не хватает ресурсов, сырья. У Китая есть сырье, он сам производит, выставляя сейчас на все глобальные рынки. Китай таким образом оттесняет немецкие фирмы, Германия начинает нервничать, так как она теряет главный элемент для благосостояния будущего», - добавил собеседник НСН.

В ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Радиоточкой НСН».

