«Санкции – это безумие»: Германия договаривается с Китаем вопреки запретам США
Александр Рар заявил НСН, что Шольц хочет сохранить китайский рынок для немецких компаний, которые и так пострадали от антироссийских санкций.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет сохранить китайский рынок для немецких компаний, несмотря на критику со стороны США, которые призывают отдаляться от Китая, заявил немецкий политолог Александр Рар в комментарии НСН.
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц встретились в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая. Шольц находится в Китае с трехдневным рабочим визитом. Олаф Шольц прибыл в КНР 14 апреля. В поездке его сопровождают три министра, курирующие вопросы окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта, а также десяток топ-менеджеров немецких компаний, включая BASF, Mercedes-Benz и BMW.
«Главная цель визита – конечно, экономика. Очень нужно сохранить для немецких компаний китайский рынок. Шольц этот вопрос решает, несмотря на критику со стороны Америки. Шольц понимает, что санкции против Китая – это безумие. Он хочет Китай к себе в западную коалицию, но это не получается, а углубление экономических отношений возможно только при сотрудничестве», - рассказал он.
По словам Рара, немецкие компании и так устали от антироссийских санкций, которые бьют по ним сильнее, чем по Москве.
«Немецкие компании уже устали от санкций против России, которые вредят Германии больше, чем самой России. Китаю сотрудничество с Германией выгодно. Европейский рынок пока еще важнее для Китая, чем Россия, если смотреть на цифры. Это может измениться в ближайший год, но пока Китай активно работает с западными рынками, зарабатывает, продает свои высокотехнологичные уже товары», - отметил он.
Более того, Китай умудрился оттеснить Германию в нише зеленых технологий, что заставляет бизнес и Шольца нервничать.
«В Германии все больше китайских автомобилей, меньше французских и итальянских. Немцы думали, что они станут чемпионом экспорта по зеленым технологиям. Они были уверены в этом последние десять лет. Они думали, что будут зарабатывать огромные деньги на ветряных генераторах и так далее. Выясняется, что Китай лучше это производит, так как в Германии не хватает ресурсов, сырья. У Китая есть сырье, он сам производит, выставляя сейчас на все глобальные рынки. Китай таким образом оттесняет немецкие фирмы, Германия начинает нервничать, так как она теряет главный элемент для благосостояния будущего», - добавил собеседник НСН.
В ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с «Радиоточкой НСН».
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