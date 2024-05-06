США вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка

Соединенные Штаты вывели из-под санкций бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка, говорится в заявлении американского Минфина.

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В сентябре 2022 года Сбербанк продал свое дочернее предприятие Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Как отмечали СМИ, новый владелец компании не попадал под санкции США и других западных стран.

С момента начала спецоперации на Украине Сбербанк попал под санкции со стороны США, Великобритании, Евросоюза и Швейцарии.

Ранее США расширили список санкций, связанных с Россией. Помимо прочего, ограничения были введены против авиакомпании «Победа», завода «Урал» и 16 судов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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