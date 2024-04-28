Око за око? Россия и Запад грозят изымать иностранные активы
Изъятие замороженных активов России на Западе и иностранных средств - в РФ приведет к краху западной экономической системы и потере инвестиций для нашей страны, считает экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Германия не поддержала предложения о конфискации замороженных в западных странах российских активов, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, власти ФРГ опасаются, что конфискация спровоцирует иски к Берлину за преступления нацистского режима в годы Второй мировой войны. В Германии полагают, что активы нужно использовать в качестве рычага давления на Россию, чтобы вынудить ее пойти на уступки в конфликте на Украине.
Издание The Wall Street Journal сообщает открытым текстом, что речь идет о том, чтобы таким образом «побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории».
РЕАКЦИЯ В КРЕМЛЕ И В МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила и подчеркнула, что «активы на территории не меняются. Родиной не торгуем».
Захарова также заявила, что «российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ». Она высказала сожаление, что еще не все на Западе это поняли.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, изъятие активов РФ, о котором говорят на Западе, станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономической системы. Об этом официальный представитель Кремля заявил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «России 1».
«Если это произойдет, если будет создан такой опасный прецедент, это будет солидный гвоздь в будущий гроб всей западной экономической системы координат», – подчеркнул Песков.
Он также предупредил, что изъятие российских активов Западом нанесет серьезный удар по репутации развитых стран как надежных инвесторов. По словам Пескова, восстановить ее после такого шага будет крайне сложно.
«Конечно же, иностранные инвесторы отныне начнут 10 раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Надежность исчезает за одну ночь, а восстанавливается - десятилетиями», - цитирует представителя Кремля ТАСС.
Таким образом, непродуманные решения об изъятии российской собственности могут обернуться крупными потерями для самих западных экономик из-за утраченного доверия со стороны инвесторов, сделал вывод пресс-секретарь главы государства.
ЗАПАД НЕ РИСКНЕТ?
США и Европа не пойдут на изъятие российских активов, так как это ударит по международной репутации Америки, инвесторы покинут этот рынок, а страны заберут оттуда свои активы, заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с НСН.
«Для них будут серьезные международные последствия. На сегодняшний день многие страны хранят свои золотовалютные резервы в США. После такого решения многие захотят вывести свои активы из США. Это очень повлияет на инвесторов, которые сегодня стремятся в США. Для инвесторов это будет некий холодный душ, они передумают идти туда», - предупредил собеседник НСН.
РИСКНУТ ЛИ В РОССИИ?
Если Россия примет решение обращать взыскания на имущество западных частных лиц, про иностранные инвестиции можно будет забыть на долгие годы. Об этом НСН заявил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
«Пострадают в первую очередь, безусловно, владельцы этих активов. Стратегически пострадает, конечно, российская экономика в целом, потому что после этого можно будет на долгие годы забыть об иностранных инвестициях, при том, что сейчас и так ситуация крайне неблагоприятная в этом плане, хотя ранее инвестиции из ныне недружественных стран преобладали. Как ответит Запад, можно только догадываться: все-таки отъем государственных и частных активов — это разные истории. Но не исключаю, что они пойдут по пути ужесточения работы с российскими активами частных лиц, которые заморожены уже сейчас», — сказал Нечаев.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на закон США о конфискации российских активов предложил обращать взыскания (например, по решению суда) на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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