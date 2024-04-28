Око за око? Россия и Запад грозят изымать иностранные активы

По информации издания, власти ФРГ опасаются, что конфискация спровоцирует иски к Берлину за преступления нацистского режима в годы Второй мировой войны. В Германии полагают, что активы нужно использовать в качестве рычага давления на Россию, чтобы вынудить ее пойти на уступки в конфликте на Украине.

Издание The Wall Street Journal сообщает открытым текстом, что речь идет о том, чтобы таким образом «побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории».

РЕАКЦИЯ В КРЕМЛЕ И В МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возразила и подчеркнула, что «активы на территории не меняются. Родиной не торгуем».

Захарова также заявила, что «российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ». Она высказала сожаление, что еще не все на Западе это поняли.