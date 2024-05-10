В Европе усилят контроль за антироссийскими санкциями

ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Муром в Белгородской области

В РФ предполагается отменить уплату НДФЛ для тех семей, где доходы на одного человека составляют ниже прожиточного минимума

Кассовые сборы фильма «Сто лет тому вперед» превысили 1 миллиард рублей в российском прокате

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