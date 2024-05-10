В Европе усилят контроль за антироссийскими санкциями

В Вильнюсе страны Европейского союза подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций, сообщает пресс-служба таможни Финляндии.

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Отмечается, что Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России.

Документ подразумевает, что экспортеры должны предоставлять дополнительную документацию при вывозе товаров за границу.

Ранее стало известно, что государства Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против России

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