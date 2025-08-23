В Венесуэле впервые проходит всероссийская акция «Ночь кино»

По ее словам, венесуэльская публика проявляет значительный интерес к современным российским кинолентам.

Так, в Каракасе покажут три российских фильма, такие как «Пророк. История Александра Пушкина», «Группа крови» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Ранее заместитель венесуэльского министра иностранных дел по международным коммуникациям Камилла Фабри в интервью специальному корреспонденту НСН назвала Россию и Венесуэлу братскими странами.

