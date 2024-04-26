Си Цзиньпин: Китай и США должны быть партнёрами

Отношения Китая и США в последнее время достигли прогресса. Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине он отметил, что основа для нынешних контактов была заложена во время его переговоров с американским президентом Джо Байденом в ноябре 2023 года.

Китайский лидер также указал, что в этом году исполняется 45 лет с момента установления дипломатических отношений между Пекином и Вашингтоном. И в настоящее время понятно, что Китай и США должны быть партнёрами.

«В отношениях двух стран были взлёты и падения, и они показали нам много важного: две страны должны... помогать друг другу достичь успехов, а не причинять друг другу вред», - заключил Си Цзиньпин.

Ранее председатель КНР заявил, что характер отношений между Китаем и США влияет на будущее человечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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