В IT-индустрии рассказали об «оживлении» компьютерных игр с помощью ИИ
IT-эксперт Даниил Аржаков в эфире НСН заверил, что будущее геймдева — за искусственным интеллектом, а разработчик видеоигр Святослав Пегов предположил, что сами игры будут представлять собой нейросеть.
Искусственный интеллект может ускорить процесс создания компьютерных игр, а также сделать его дешевле, при этом с помощью нейросети в будущем игры станут более иммерсивными, и люди смогут общаться со своими персонажами лично, а не заранее загруженными фразами. Об этом в беседе с НСН заявил директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий, член команды разработчиков игры «Сердце Урала» по мотивам башкирского эпоса Святослав Пегов.
Накануне стало известно, что в России разработали игру «Страж Алтая» с помощью ИИ-инструментов. Игра рассказывает про средневековую религию тенгрианство, которая была распространена среди тюркско-алтайских племен и стала частью культурного наследия Алтая.
Разработчики первыми в мире оцифровали и обработали камлание шамана с помощью ИИ, перенеся его в игру в качестве интерактивной механики. Однако, по мнению Пегова, пока сложно говорить о будущем искусственного интеллекта для создания компьютерных игр.
«Пока сложно достоверно говорить о будущем нейросетей в геймдеве. Однозначно, они являются мощным инструментом разработчика. Но можно и пофантазировать. Если удастся победить все фундаментальные барьеры для качественного скачка, сами игры будут представлять собой нейросеть. Уже сейчас в видеокартах применяется технология генерации кадров, когда на один просчитанный кадр нейросеть генерирует несколько следующих. В будущем же, возможно, нейросеть будет не "вычислять" графику в кадре, а "рисовать" ее, что значительно снизит системные требования. А учитывая глобальную тенденцию к гиперперсонализации пользовательского опыта, могут появиться нейросети, создающие по промпту личную "идеальную игру", с механиками, которые нравятся конкретному человеку и в сочетании, которое нравится именно ему», - предположил он.
При этом разработчик игры «Сердце Урала» рассказал, как именно ИИ уже применяется при создании компьютерных игр.
В иске «Disney» и «Universal» к «Midjourney» усмотрели желание выгоды от прибыли за изображения нейросети
«В будущем правильное применение нейросетей будет отделять успешных разработчиков от неуспешных. На современном уровне развития нейросети позволяют значительно снизить расходы на разработку и ускорить ее процесс. Например, за счет использования генеративного ИИ возможно удешевить процесс прототипирования: не нужно загружать дорогостоящих художников, достаточно нескольких концептов и качественного промпта, чтобы получить предварительное видение проекта. Также ИИ способен ускорять и удешевлять технические процессы. Например, для разработки паркур анимации в серии "Assassin’s Creed" разработчики делают массив базовых анимаций, а затем нейросеть создает очень большое количество переходных анимаций, на создание которых ушло бы очень большое количество "человеко-часов" работы. Как результат — плавная анимация персонажа, карабкающегося по сложным поверхностям. В будущем ИИ сможет сделать ролевые игры еще более иммерсивными за счет создания динамической системы диалогов: игрок сможет "общаться" с NPC в реальном времени, а не заранее прописанными репликами. Но для достижения этого эффекта необходимо справиться с "галлюцинациями" нейросетей, что является их общей проблемой на данный момент», - объяснил Пегов.
Между тем, по словам IT-эксперта Даниила Аржакова, разработчики видеоигр все чаще прибегают к помощи нейросетей.
«Это уже современная реальность геймдева. Причины просты: ИИ позволяет сократить сроки, снизить затраты и при этом повысить качество контента. С каждым годом алгоритмы становятся умнее, а результаты — все менее отличимы от человеческой работы. ИИ сегодня может помочь почти на каждом этапе разработки. Разработчики используют его для генерации контента, озвучки и текстов, анимации и поведения NPC, а также для оптимизации производительности. Технологии вроде DLSS от NVIDIA и FSR от AMD используют ИИ для "дорисовки" кадров, повышая FPS без лишней нагрузки на видеокарту, что стало настоящим прорывом в игровой индустрии еще в 2018 году», - рассказал он НСН.
Специалист отметил, что ИИ уже сейчас делает компьютерные игры более «живыми».
«Компании вроде "Unity" и "Unreal" уже интегрируют ИИ прямо в свои движки. Даже Илон Маск анонсировал создание игровой студии, основанной на использовании искусственного интеллекта, и, судя по всему, этот проект уже реализуется. Одним из самых удачных примеров применения ИИ в играх является "No Man’s Sky", где искусственный интеллект играет ключевую роль в создании ощущения живого, процедурно сгенерированного мира. AI управляет поведением дикой фауны, космических стражей, навигацией кораблей и жизнью NPC-персонажей целых поселений. Это не единая система, а набор обособленных адаптивных моделей, которые делают вселенную "настоящей" — каждый корабль, существо или поселение ведет себя по своим правилам. Диалоговые системы с элементами ИИ отвечают контекстно, учитывая уровень репутации игрока и изученные слова инопланетных языков», - добавил он.
При этом Аржаков также подчеркнул, что ИИ способен оживлять старые игры.
«Например, мододелы уже используют текстовые модели ИИ, чтобы наполнить NPC в "The Elder Scrolls V: Skyrim" настоящим интеллектом, делая каждый диалог уникальным. Хорошо обученный ИИ уже сейчас эффективно справляется с задачами, усиливающими погружение игрока в игровой мир, но пока все же чаще всего ИИ применяется на стадии разработки — не все команды обладают знаниями и вычислительными мощностями для его глубокой интеграции. Будущее геймдева однозначно за искусственным интеллектом, но им всегда нужно будет управлять: направлять, контролировать и добавлять творческое видение. Игры и сейчас могут создаваться в одиночку — как, например, "Stardew Valley", — и с каждым годом это будет становится все проще. Я бы сказал, что будущее за тем, кто первым предложит миру мощную ИИ-платформу для геймдева, и оно будет за ним — до тех пор, пока Китай не сделает ее доступнее», - заключил собеседник НСН.
Ранее дизайнер, проектный менеджер видеоигры «Страж Алтая» Ярослав Дунаевский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что у главного героя игры в руках не привычный меч, а бубен и орба, и добавил при этом, что интерес к коренным народам России растет с каждым днем, что не может не радовать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости
- Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским получил прокатное удостоверение спустя два года
- В IT-индустрии рассказали об «оживлении» компьютерных игр с помощью ИИ
- Над Ленинградской областью сбили беспилотник
- Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Клину
- В Венесуэле впервые проходит всероссийская акция «Ночь кино»
- В России исключили массовое внедрение роботов-курьеров в ближайшее время
- Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с копированием голоса
- На блогера Маркаряна завели уголовное дело за реабилитацию нацизма
- Володин сообщил, что Госдума примет закон о полном запрете вейпов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru