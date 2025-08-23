В IT-индустрии рассказали об «оживлении» компьютерных игр с помощью ИИ

При этом Аржаков также подчеркнул, что ИИ способен оживлять старые игры.

«Например, мододелы уже используют текстовые модели ИИ, чтобы наполнить NPC в "The Elder Scrolls V: Skyrim" настоящим интеллектом, делая каждый диалог уникальным. Хорошо обученный ИИ уже сейчас эффективно справляется с задачами, усиливающими погружение игрока в игровой мир, но пока все же чаще всего ИИ применяется на стадии разработки — не все команды обладают знаниями и вычислительными мощностями для его глубокой интеграции. Будущее геймдева однозначно за искусственным интеллектом, но им всегда нужно будет управлять: направлять, контролировать и добавлять творческое видение. Игры и сейчас могут создаваться в одиночку — как, например, "Stardew Valley", — и с каждым годом это будет становится все проще. Я бы сказал, что будущее за тем, кто первым предложит миру мощную ИИ-платформу для геймдева, и оно будет за ним — до тех пор, пока Китай не сделает ее доступнее», - заключил собеседник НСН.

Ранее дизайнер, проектный менеджер видеоигры «Страж Алтая» Ярослав Дунаевский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что у главного героя игры в руках не привычный меч, а бубен и орба, и добавил при этом, что интерес к коренным народам России растет с каждым днем, что не может не радовать.

