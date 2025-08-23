МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости

В беседе с ТАСС Алимов подчеркнул, что в конкурсе нет никакой политической подоплеки.

«Интервидение» - это возвращение к культурному сотрудничеству истинных цветов: «чистых красок», отброшенных или утерянных управленцами от «Евровидения», - сказал он.

«Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов).

Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у «Интервидения» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».

