МИД: «Интервидение» отличается от «Евровидения» отсутствием пошлости
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» не является противовесом «Евровидению», но он будет отличаться своей открытостью и отсутствием пошлости, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
В беседе с ТАСС Алимов подчеркнул, что в конкурсе нет никакой политической подоплеки.
«Интервидение» - это возвращение к культурному сотрудничеству истинных цветов: «чистых красок», отброшенных или утерянных управленцами от «Евровидения», - сказал он.
«Интервидение-2025» состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Россию на конкурсе будет представлять заслуженный артист РФ Шаман (Ярослав Дронов).
Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у «Интервидения» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».
