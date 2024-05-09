Пять стран Евросоюза договорились усилить мониторинг антироссийских санкций
Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония договорились усилить мониторинг соблюдения антироссийских санкций Евросоюза. Как сообщает пресс-служба финской таможни, соответствующее соглашение было подписано в Вильнюсе.
В документе говорится о необходимости не только координировать меры по устранению нелогичных транспортных маршрутов, применяемых к производителям и экспортерам, но и усилить совместную работу по вопросу обхода санкций.
Также соглашение предусматривает обмен соответствующей информацией.
«Подписанным соглашением мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля и повышения эффективности рестрикций», - заявил генеральный директор таможни Финляндии Сами Ракшит.
Ранее на литовской таможне два электромобиля Tesla Cybertruck изъяли из-за антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru