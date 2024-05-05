И самолеты не летают: В Европе усмотрели русский след в сбоях GPS

Некоторые европейские государства, граничащие с Россией, все чаще стали обвинять Москву во влиянии на работу их GPS навигации. Власти этих стран считают, что Кремль специально «ставит заглушки», чтобы западные самолеты не могли летать. По мнению представителей этих государств, основная «угроза» исходит из Калининградской области.

Финские самолеты не летают из-за России?

Финляндия в очередной раз обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе. Министр иностранных дел этого европейского государства Элина Валтонен вообще заявила, что масштабы помех расширились с начала спецоперации и «во многом изменили свою форму».

На фоне этого директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола даже призвал запретить России доступ к Калининграду, так как, по его словам, основные помехи исходят именно из этого региона и приводят к затруднению работы финской авиации.