И самолеты не летают: В Европе усмотрели русский след в сбоях GPS
В Прибалтике и Финляндии участились случаи сбоев в работе авиации из-за помех GPS. В Европе, конечно же, сразу поспешили обвинить в этом Россию.
Некоторые европейские государства, граничащие с Россией, все чаще стали обвинять Москву во влиянии на работу их GPS навигации. Власти этих стран считают, что Кремль специально «ставит заглушки», чтобы западные самолеты не могли летать. По мнению представителей этих государств, основная «угроза» исходит из Калининградской области.
Финские самолеты не летают из-за России?
Финляндия в очередной раз обвинила Россию в сбоях работы GPS в балтийском регионе. Министр иностранных дел этого европейского государства Элина Валтонен вообще заявила, что масштабы помех расширились с начала спецоперации и «во многом изменили свою форму».
На фоне этого директор Института международных отношений, кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола даже призвал запретить России доступ к Калининграду, так как, по его словам, основные помехи исходят именно из этого региона и приводят к затруднению работы финской авиации.
СМИ Финляндии действительно сообщали об увеличении количества сбоев в работе GPS воздушного транспорта страны. Так, по их данным, в начале 2024 года их число в 3 раза превысило показатель за весь 2023 год, при этом большая часть случаев зафиксирована у границы с РФ.
Например, до этого самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту именно из-за помех GPS. Тогда командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем рассказал, что сбой был обнаружен на территории от Финляндии через страны Прибалтики и Польшу.
Где еще «заглушили» GPS?
Но Финляндия - не единственная страна, которая «заподозрила» русский след в сбоях работы навигаторов. Некоторые другие страны Европы считают, что российская система радиоэлектронной борьбы якобы вмешивается в работу GPS. Так, Минобороны Германии уже тоже заподозрило Москву в таком «пагубном» влиянии.
«Постоянные нарушения работы глобальной навигационной спутниковой системы, весьма вероятно, имеют российское происхождение», - отметили представители ведомства, подчеркнув, что помехи скорее всего исходят из Калининградской области.
Однако каким образом в Германии пришли к такому выводу, западные СМИ так и не объяснили.
В марте британские газеты тоже сообщили об отключении системы GPS на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса во время его пролета рядом с Калининградской областью.
В Польше также заявили, что российские военные оставили без GPS половину страны. По данным издания Epoznan, сбои в работе навигации также произошли в Сувалкском коридоре. Источники добавили, что причиной сбоев могли стать преднамеренная попытка глушения сигнала GPS или военные учения РФ, а помехи совпадают с дальностью действия российских систем РЭБ, расположенных в Калининградской области. Похожие обвинения выдвигали и в Хельсинки.
Терки с Финляндией
Но отношения между Россией и Финляндией продолжают ухудшаться не только из-за сбоев в работе GPS. Основная причина – расширение НАТО на Северо-Запад. В ответ Россия укрепляет оборону в этом регионе. Ситуация вокруг границ двух стран остается напряженной.
Кстати на фоне этого в НАТО приняли решение о проведении учения на этом участке с 26 апреля по начало июня 2024 года. Отмечается, что в них будут задействованы 20 тысяч военнослужащих.
«Лучше точно не будет, Финляндия будет расширять сотрудничество с НАТО. Александр Стубб (президент Финляндии – прим. НСН) свою позицию никогда не скрывал. Что касается границы с Россией, в ближайшее время ее точно не откроют. Скорее всего, это связано с развертыванием баз НАТО на территории Финляндии. Я могу предположить, что Россия к такой политике соседа готова, но это вопросы к оборонному ведомству», - рассказал в беседе с НСН младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин.
В свою очередь депутат Госдумы, генерал Виктор Соболев поддержал воссоздание Ленинградского округа.
«На северо-западном стратегическом направлении ситуация кризисная. Финляндия вступила в НАТО, вот-вот вступит и Швеция. Крупнейшие со времен холодной войны учения на территории Финляндии, Прибалтики и Польши были направлены исключительно против России. Воссоздание Ленинградского военного округа - нужное, может быть, запоздалое решение. Это позволит надежно прикрыть границы РФ на северо-западном стратегическом направлении. Мы давно об этом говорили, это наши предложения по восстановлению вооруженных сил России, сейчас оно воплощается в жизнь», - объяснил он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее президент Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа, упразднив при этом Западный военный округ.
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