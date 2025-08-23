Сериал «Бар «Один звонок» с Козловским получил прокатное удостоверение спустя два года

В сентябре 2023 года сериал не получил прокатное удостоверение, в связи с чем он был снят с программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

По сюжету в заведении любой желающий может позвонить умершему близкому, согласившись на смертельную игру - в русскую рулетку.

Козловский выступил в сериале также в роли продюсера. Режиссером проекта стал Сергей Филатов. В киноленте также снялись Александр Ильин (младший), Полина Ауг, Кай Алекс Гетц, Серафима Гощанская, Оксана Акиньшина, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Олег Рязанцев и другие.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что блокировка уже разрешенных фильмов и сериалов за несоответствие семейным ценностям выглядит, как стремление увеличить посещаемость площадок «VK Видео» и Rutube, на которых контент блокироваться не будет.

