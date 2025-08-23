В России исключили массовое внедрение роботов-курьеров в ближайшее время

Ранее в Аналитическом центре российской индустрии рекламы (АЦ РИР) со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга «Hh.ru» сообщили, что число вакансий для курьеров во втором квартале 2025 года сократилось на 7% год к году, тогда как число резюме, напротив, выросло на 102%.

До этого сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев в интервью НСН говорил, что массовая доставка различных товаров беспилотниками может начаться через пять-десять лет, однако предстоит решить серьезные проблемы с безопасностью, инфраструктурой и отрегулировать законодательство. При этом Кладов считает, что в России массовая доставка роботами-курьерами в ближайшие годы будет вряд ли возможна.