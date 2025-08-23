В России исключили массовое внедрение роботов-курьеров в ближайшее время
Эксперт по найму персонала Андрей Кладов в эфире НСН рассказал, что, по последним данным, 35,1% торговых предприятий в России уже используют ИИ, но его средняя эффективность оценивается только в 30,5%.
В ближайшие годы в России невозможен полный переход на роботов-курьеров в сфере доставки, так как у них есть ряд недостатков: от низкой грузоподъемности до помех пешеходам и автомобилистам, но этот вопрос в РФ пока не регулируется. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.
Ранее в Аналитическом центре российской индустрии рекламы (АЦ РИР) со ссылкой на данные платформы онлайн-рекрутинга «Hh.ru» сообщили, что число вакансий для курьеров во втором квартале 2025 года сократилось на 7% год к году, тогда как число резюме, напротив, выросло на 102%.
До этого сооснователь компании «Промобот» Олег Кивокурцев в интервью НСН говорил, что массовая доставка различных товаров беспилотниками может начаться через пять-десять лет, однако предстоит решить серьезные проблемы с безопасностью, инфраструктурой и отрегулировать законодательство. При этом Кладов считает, что в России массовая доставка роботами-курьерами в ближайшие годы будет вряд ли возможна.
«Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта в торговлю, полностью автономная доставка товаров с помощью роботов в ближайшие годы вряд ли станет массовой. Согласно последним данным, 35,1% торговых предприятий уже используют ИИ. Однако его средняя эффективность оценивается лишь в 30,5%, а в стратегическом планировании технология задействована только в 13,6% случаев. При этом уровень доверия бизнеса к ИИ остается высоким — 71,8%», - отметил он.
При этом специалист объяснил, почему роботы-курьеры не выйдут на массовый рынок.
«Хотя логистика считается перспективным направлением для автоматизации, у роботов-доставщиков есть серьезные ограничения. Это малая грузоподъемность — большинство моделей перевозят не более 20 кг. Также ограниченная зона работы: сегодня такие роботы функционируют лишь в отдельных районах мегаполисов. К тому же у них высокая стоимость, разработка и обслуживание автономных систем требуют больших вложений. Кроме того, у роботов-курьеров низкая гибкость, так как ИИ плохо справляется с нештатными ситуациями, где нужен человеческий опыт. По мнению экспертов, современные роботы-курьеры способны работать лишь на коротких дистанциях в пределах одного-двух районов. При этом сохраняется высокий риск краж — даже громкие противоугонные системы не всегда отпугивают злоумышленников», - почеркнул Кладов.
К тому же, по его словам, роботы-курьеры не редко доставляют неудобство пешеходам и автомобилистам, но этот вопрос в России пока никак не регулируется.
«Еще одной проблемой стало взаимодействие с пешеходами: в тестовых зонах уже фиксируются случаи создания помех для движения, особенно пожилых людей. Особую озабоченность у специалистов вызывает правовой вакуум в этой сфере. До сих пор не разработаны четкие правила передвижения автономных устройств по тротуарам и проезжей части, не определены механизмы страхования и ответственности при ДТП. Роботы-курьеры останутся экспериментальным решением, а не повседневной реальностью. Массовый переход на автономную доставку возможен только после прорыва в технологиях и снижения затрат», - заметил эксперт по найму персонала.
Между тем, он рассказал, что будет со сферой доставки в будущем.
«Эксперты прогнозируют, что ИИ в логистике будет развиваться в других направлениях: оптимизация маршрутов и управление складами, персонализированные рекомендации для покупателей, виртуальные ассистенты для клиентов. Сейчас главная ценность ИИ — не в замене людей, а в помощи им. Алгоритмы обрабатывают огромные массивы данных, позволяя принимать более точные решения», - заключил собеседник НСН.
Ранее замглавы Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Александр Шершуков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что ограничения на работу мигрантов в сфере доставки, как и другие подобные ограничения, направлены на то, чтобы создать в этой области некий дефицит с возможностью повысить оплату этого труда для россиян.
