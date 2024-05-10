Лукашенко: Доллар и евро никому не нужны

Многие страны, а не только Россия и Белоруссия, теряют интерес к использованию доллара и евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление белорусского президента Александра Лукашенко.

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«И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах», — заявил он. По его словам, актуальность данных валют упала особенно после заявлений о возможной краже золотовалютных резервов РФ на Западе.

Лукашенко указал, что лидеры многих стран переживают о том, что если даже с ядерными державами Запад позволяет так себя вести, то насчет других государства и вовсе существуют большие опасения.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дедолларизация становится реальностью из-за того, что валюта стала проблемной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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