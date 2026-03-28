Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана

До этого хуситы уже говорили о своей готовности присоединиться к конфликту с США и Израилем на Ближнем Востоке, однако не уточнили, какие именно операции могут осуществить. Хотя изначально, через несколько дней после начала конфликта, сообщалось, что йеменские повстанцы не планируют вмешиваться в противостояние.

В итоге в субботу хуситы обозначили условия для вступления в войну с США и Израилем на стороне Ирана. Так, официальный представитель ВС объединения «Ансар Алла» Яхьи Сариа заявил, что хуситы присоединятся к конфликту, если в него также вступят сторонние военные альянсы, поддерживающие Тель-Авив и Вашингтон.

По его словам, повстанцы также начнут участвовать в конфликте при нанесении ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря. Сариа также пообещал, что хуситы готовы поддержать ИРИ, если градус эскалации будет повышен.