Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана
Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удар по военным объектам ЦАХАЛ на юге Израиля.
Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на Ближнем Востоке. Движение «Ансар Алла» выступает в противостоянии на стороне Ирана. В субботу оно атаковало баллистическими ракетами израильские военные объекты. Хотя изначально сообщалось, что хуситы не собираются присоединяться к противостоянию в регионе. При этом специалисты считают, что вовлечение йеменских повстанцев в конфликт на Ближнем Востоке приведет к серьезным экономическим последствиям для США и Европы.
ХУСИТЫ ВСТУПИЛИ В ВОЙНУ
28 марта йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» впервые с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля нанесли удар по военным объектам ЦАХАЛ на юге Израиля, передает телеканал «Al Masirah». В заявлении руководства объединения говорится, что оно действовало в рамках поддержки Ирана, а также фронтов сопротивления в Ливане, Ираке и Палестине.
В движении заявили, что атака «успешно достигла своих целей» и проводилась синхронно с действиями Ирана и ливанского движения «Хезболла», пишет RT. Повстанцы отметили, что продолжат атаки до прекращения агрессии против Ирана и его союзников.
До этого хуситы уже говорили о своей готовности присоединиться к конфликту с США и Израилем на Ближнем Востоке, однако не уточнили, какие именно операции могут осуществить. Хотя изначально, через несколько дней после начала конфликта, сообщалось, что йеменские повстанцы не планируют вмешиваться в противостояние.
В итоге в субботу хуситы обозначили условия для вступления в войну с США и Израилем на стороне Ирана. Так, официальный представитель ВС объединения «Ансар Алла» Яхьи Сариа заявил, что хуситы присоединятся к конфликту, если в него также вступят сторонние военные альянсы, поддерживающие Тель-Авив и Вашингтон.
По его словам, повстанцы также начнут участвовать в конфликте при нанесении ударов по Ирану или другой мусульманской стране из акватории Красного моря. Сариа также пообещал, что хуситы готовы поддержать ИРИ, если градус эскалации будет повышен.
К тому же в движении потребовали немедленно прекратить агрессию против Палестины, Ливана, Ирана и Ирака, а также снять «несправедливую блокаду Йемена». Кроме того, лидер движения Абдель Малик аль-Хуси призвал Саудовскую Аравию прекратить проявлять враждебность к народу Йемена и принять принцип добрососедства.
ЧЕМ ОПАСНО УЧАСТИЕ ХУСИТОВ ДЛЯ США И ЕС
При этом сотрудник Американского университета Бейрута Егия Ташиян считает, что вовлечение движения «Ансар Алла» в конфликт на стороне Ирана может привести к серьезным последствиям для США и Европы, включая экономические сбои. В том числе он указал на возможную блокировку Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Аденский залив. Через этот участок пролегает путь из Европы в Азию и Австралию. Через Баб-эль-Мандебский пролив проходит 12% всей мировой торговли.
«Хотя США менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике. Поэтому эти страны могут оказать давление на Вашингтон, чтобы заставить Трампа положить конец этой войне (против ИРИ – прим. НСН). Арсенал (хуситов – прим. НСН), в значительной степени разработанный при поддержке Ирана, включает баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Хуситы не обладают военно-морскими силами, чтобы полностью перекрыть пролив, но они могут конфисковывать суда, наносить по ним удары или частично нарушать движение грузов через пролив», - приводит слова Ташияна «Лента.ру».
15 марта военный командир хуситов Абед ат-Таур заявил, что движение готово заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, как ранее Иран сделал с Ормузским проливом. Издание «The Wall Street Journal» писало, что США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами.
По мнению политолога, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Андрея Яшлавского, перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива может нанести удар не только по Европе, но и по американским союзникам в Азии. Он предположил, что хуситы могут вернуться к «повторению пройденного» — атакам на торговые суда в Красном море, которые йеменское движение развернуло в 2023 году.
«Во время войны в Газе торговые суда подвергались ракетным обстрелам. На какой-то момент это застопорило движение через одну из самых важных морских артерий, заставив огибать Африканский континент — это сказалось на сроках поставок, которые стали дороже. Если хуситы решатся на перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, то это нанесет ощутимый удар по мировому судоходству. Это, безусловно, окажет давление и на мировую экономику», - отметил Яшлавский в беседе с «Лентой.ру».
СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Между тем, конфликт Ирана с США и Израилем на Ближнем Востоке продолжается. Тегеран наносит удары по израильским и американским объектам, Тель-Авив и Вашингтон — отвечают.
28 марта в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили об уничтожении склада украинской ПВО с военнослужащими в Дубае. По данным центрального оперативного командования «Хатам аль‑Анбия», на объекте хранилось поставленное Киевом вооружение, а также присутствовал 21 украинский сотрудник. Предположительно, все они погибли.
В заявлении уточняется, что атака произошла одновременно с ударами по укрытиям американских военных в том же городе. Однако в украинских СМИ назвали объявление Ирана фейком. В МИД Украины опровергли информацию об атаке.
Кроме того, агентство «Associated Press» сообщало, что в результате иранских атак на авиабазу «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии на текущей неделе пострадали не менее 29 американских военнослужащих. При этом агентство «Reuters» писало о 12 раненых.
В материале «Associated Press» сказано, что 27 марта ИРИ выпустила по объекту шесть баллистических ракет и 29 БПЛА. По данным источника, в результате этого нападения ранения получили как минимум 15 военных, пятеро из них — с серьезными травмами. До этого на той же неделе база подверглась двум атакам — в одном из инцидентов пострадали 14 американских военнослужащих.
В свою очередь в ЦАХАЛ объявили о нанесении ударов по объектам ядерной программы Ирана и военным целям «Хезболлы» в Ливане. Кроме того, накануне атаке израильской армии подвергся завод по производству тяжелой воды в Араке. Это ключевой объект по производству плутония для ядерного оружия.
Также под удар Израиля попал объект по производству взрывчатых веществ, необходимых для обогащения урана, в Йезде. В числе других пораженных целей — место производства компонентов для баллистических и зенитных ракет, пишет RT.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
