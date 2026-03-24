В состав соединения войдут десантный корабль USS Tripoli, который в настоящее время базируется в Японии, и десантный корабль‑док USS New Orleans. Войска присоединятся к Центральному командованию США, отвечающему за американские силы в регионе. По информации WSJ, путь до Ормузского пролива займёт ещё несколько дней. Переброска совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по разблокировке пролива.



Конфликт обострился после сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. 21 марта Трамп предъявил Республике ультиматум: в течение 48 часов пролив должен быть полностью открыт для судоходства, иначе США начнут наносить удары по электростанциям Ирана. В ответ иранские власти пообещали зеркально ответить на любые атаки, а в случае начала наземной операции пригрозили заминировать весь Персидский залив. Кроме того, президент США призвал страны‑союзники организовать совместную морскую миссию для защиты судов, следующих через этот стратегический маршрут.



Одновременно с переброской морских пехотинцев усиливается и авиационное присутствие США в регионе. На израильской авиабазе Овда размещена дополнительная эскадрилья из 12 истребителей F‑16 — об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA). Там же уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F‑22 Raptor. Крупнейшая группировка тактической авиации сосредоточена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены эскадрильи боевых самолётов, включая F‑35A, F‑15E, F‑16 и A‑10. Американские истребители также базируются на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.



По информации Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), с начала операции против Ирана американские военные самолёты совершили свыше 8 тыс. боевых вылетов.