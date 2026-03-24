Тактика или слабость? Трамп и власти Ирана поспорили о переговорах
Дональд Трамп заявляет о переговорах с Ираном, но отправляет на Ближний Восток морских пехотинцев. В Исламской Республике отвергают возможные компромиссы и продолжают настаивать на своих условиях завершения войны.
27 марта на Ближний Восток будет переброшена крупная группировка американских морских пехотинцев — около 2,2 тысячи военнослужащих, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В состав соединения войдут десантный корабль USS Tripoli, который в настоящее время базируется в Японии, и десантный корабль‑док USS New Orleans. Войска присоединятся к Центральному командованию США, отвечающему за американские силы в регионе. По информации WSJ, путь до Ормузского пролива займёт ещё несколько дней. Переброска совпадает с крайним сроком ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по разблокировке пролива.
Конфликт обострился после сообщений о минировании Ираном Ормузского пролива. 21 марта Трамп предъявил Республике ультиматум: в течение 48 часов пролив должен быть полностью открыт для судоходства, иначе США начнут наносить удары по электростанциям Ирана. В ответ иранские власти пообещали зеркально ответить на любые атаки, а в случае начала наземной операции пригрозили заминировать весь Персидский залив. Кроме того, президент США призвал страны‑союзники организовать совместную морскую миссию для защиты судов, следующих через этот стратегический маршрут.
Одновременно с переброской морских пехотинцев усиливается и авиационное присутствие США в регионе. На израильской авиабазе Овда размещена дополнительная эскадрилья из 12 истребителей F‑16 — об этом сообщает авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA). Там же уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F‑22 Raptor. Крупнейшая группировка тактической авиации сосредоточена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании, где размещены эскадрильи боевых самолётов, включая F‑35A, F‑15E, F‑16 и A‑10. Американские истребители также базируются на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии и на авианосце USS Abraham Lincoln.
По информации Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), с начала операции против Ирана американские военные самолёты совершили свыше 8 тыс. боевых вылетов.
ПРИОСТАНОВКА УДАРОВ И СДЕЛКА
Трамп ранее сообщил в Truth Social, что в минувшие два дня проводил переговоры с представителями Ирана. По его словам, он отдал приказ приостановить начало ударов по иранской энергетике на ближайшие пять дней. Трамп сказал, что Иран «очень хочет заключить сделку», сообщил телеканал Fox Business. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ответ заявил, что никаких переговоров не было, а «перемирием» Трамп хочет сбить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов.
Американист Малек Дудаков говорил НСН, что американский лидер объявил о пятидневном энергоперемирии с Ираном для того, чтобы нарастить военный потенциал, стабилизировать нефтяные рынки и, возможно, найти виновного в войне, чтобы выйти из нее.
«Мы видим, как энергокризис проявляется во всем мире. Все больше стран вводят нормирование топлива. В США цены на топливо уже превысили психологическую отметку 4 доллара за галлон в среднем по штатам. Во многих штатах цена уже выше 5-6 долларов. Американские авиакомпании вынуждены сокращать количество рейсов из-за взлета стоимости авиакеросина. Проблем очень много. Трамп отчаянно пытается стабилизировать нефтяные рынки и не допустить дальнейшего роста цен на топливо и энергоносители, что подрывает его рейтинги. В США всегда действует сильная корреляция: чем выше цены на заправках, тем ниже рейтинги действующего президента», — сказал собеседник НСН.
Однако, по его словам, вряд ли США и Ирану на этой стадии удастся о чем-то договорится.
«Американцы идут на этот жест доброй воли, объявляя на пять дней энергоперемирие, надеясь, что Иран будет с ними договариваться и можно будет прийти к условно-компромиссному варианту. Но не уверен, что это возможно. Иран сейчас находится в позиции силы: он контролирует Ормузский пролив, добывает рекордное количество нефти, более 5 млн баррелей в сутки, и зарабатывает рекордные 150 млн долларов ежесуточно, транспортируя ее на мировые рынки. Американцы повлиять на это не могут. То, что они смягчают санкции в отношении Ирана, - это предварительная работа для того, чтобы запустить переговорный процесс. Думаю, такие жесты доброй воли Трампу еще много раз придется запускать», — допустил Дудаков.
Телеканал CBS News со ссылкой на представителя иранского МИД сообщает, что в Тегеране изучают послание от Вашингтона, переданное через посредников. Это происходит на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о возможности переговоров.
Чиновник подтвердил телеканалу: условия, направленные США, получены и в настоящее время находятся на рассмотрении. По данным публикации, документ может стать первым шагом к диалогу между двумя странами, находящимися в состоянии конфликта, — однако его содержание остаётся неизвестным.
Политолог, член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области Кирилл Котов, в свою очередь, отметил, что заявление Трампа поднимает множество вопросов о подлинных намерениях и стратегиях администрации США.
«Тактический шаг Трампа можно рассматривать как часть более широкой информационной кампании. В условиях продолжающегося военного давления, США стремятся создать иллюзию контроля и прогресса в урегулировании конфликта. Это не только позволяет выиграть время, но и оказывает влияние на мировые рынки энергоресурсов. Уменьшение напряженности позволяет снизить цену на нефть и газ, что может оказать положительное воздействие на мировые цены и стабилизировать внутренний энергетический рынок США. Не говоря уже о попытке Трампа стабилизировать внутриполитическое поле», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в вопросе с заявлениями Трампа надо понимать еще и то, что сейчас происходит развенчание мифа о «всесильных Штатах» и их непобедимой армии.
«Иран, в свою очередь, очевидно, не готов к началу переговоров, пока против него продолжается агрессия. Стратегия иранского руководства основывается на необходимости прекращения внешнего давления как условия для начала любого диалога. Опыт предыдущих конфликтов в регионе, таких как иракская война, показывает, что устойчивое решение требует комплексного подхода и отказа от агрессивных действий», — добавил политолог.
По информации издания Semafor, Израиль в настоящий момент не участвует напрямую в переговорах между США и Ираном, о которых заявляет президент Трамп, но остаётся в курсе их хода. При этом, как отмечается в публикации, пока невозможно определить, какую позицию займёт Израиль, если стороны придут к какой‑либо сделке, передает RT.
По данным издания The Economist, Трамп оказался в сложной ситуации: на текущий момент не существует очевидного и выгодного способа разрешить конфликт с Ираном.
После нескольких недель эскалации напряжённости в ближневосточном регионе и закрытия Ормузского пролива у Вашингтона осталось лишь четыре возможных сценария действий — и ни один из них не гарантирует успеха.
Первый вариант — переговоры. Несмотря на заявления Трампа о том, что они ведутся, вероятность конструктивного диалога крайне низка из‑за глубокого недоверия Тегерана к Вашингтону. Второй сценарий предполагает, что США могут формально объявить о «победе», но это не лишит Иран имеющихся рычагов давления. Третий путь — продолжение военных ударов — не даёт никаких гарантий достижения поставленных целей. Четвёртый вариант подразумевает дальнейшее обострение конфликта, что чревато масштабной войной.
Ключевым фактором напряжённости остаётся Ормузский пролив: контроль над ним позволяет Ирану оказывать существенное влияние на мировой рынок нефти. В итоге любой из доступных США вариантов либо не решит существующую проблему, либо приведёт к дальнейшей эскалации. Таким образом, быстрого и простого выхода из сложившейся ситуации у Соединённых Штатов нет.
