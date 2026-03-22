СМИ: США и Израиль опасаются перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива хуситами
Власти США и Израиля стараются избегать любых провокаций, чтобы не втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
Опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей. Он соединяет Красное море и Аденский залив. Саудовская Аравия использует дипломатические усилия для удержания хуситов от участия в боевых действиях. Несмотря на это, в движении сообщали о готовности перекрыть пролив.
По данным издания, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана, ценой жизней йеменцев, тем более, что сейчас Иран продолжает обстреливать арабские страны. При этом эксперты считают, что Тегеран может заставить хуситов вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.
Иран никогда не скрывал, каким будет военный ответ в случае нападения США и Израиля, но прежде в стране придерживались тактики стратегического терпения, а теперь отказались от сдержанности, заявила в беседе с НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
