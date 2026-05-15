Стоимость ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч
Средняя стоимость полиса ОСАГО в России для начинающих водителей за год увеличилась на 17%, сообщают «Известия».
Теперь она составляет 25,3 тыс. рублей. Для аварийных клиентов этот показатель оказался сопоставимым — в начале текущего года страховка обходилась им в среднем в 32,4 тыс. рублей. Это связано с изменениями Центробанка, который расширил границы, в которых страховщики имеют право устанавливать цену ОСАГО.
При этом данных лимитов до сих пор еще не хватает — справедливая стоимость для новичков и аварийных клиентов должна быть еще выше, считают участники рынка.
Система возмещения ремонта автомобилей по ОСАГО давно требует серьезного пересмотра, так как сегодня она и не защищает автовладельцев, и не устраивает страховые компании. Об этом НСН рассказал член совета группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
