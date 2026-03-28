СМИ: 29 американских военных пострадали при атаке Ирана на базу «Принц Султан»
По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ссылающегося на источники, в результате иранских атак на авиабазу «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии на этой неделе пострадали не менее 29 американских военнослужащих.
В публикации уточняется, что в пятницу Иран нанёс удар по объекту: были выпущены шесть баллистических ракет и 29 беспилотников. В результате этого нападения ранения получили как минимум 15 военных, пятеро из них — с серьёзными травмами. Кроме того, ранее на той же неделе база подверглась двум атакам — в одном из инцидентов пострадали 14 американских военнослужащих.
При этом агентство Рейтер со ссылкой на анонимного американского чиновника ранее сообщало несколько иные данные: по их информации, в пятницу в результате ракетного удара по авиабазе «Принц Султан» ранения получили 12 военнослужащих США.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев не исключил, что самая большая война на Ближнем Востоке еще впереди, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
