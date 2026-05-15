Косачев: Коррупционный скандал Зеленского - самый мощный удар по Европе

Наиболее мощным ударом по «объединенной Европе» будет коррупционный крах президента Украины Владимира Зеленского, засветившегося на фотографиях со всеми без исключения евролидерами, сообщил в Telegram заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского: Он сам одобряет схемы по отмыванию денег

«Представьте себе ужас этих европейцев, когда окажется, что они обнимались с прожженным жуликом? Будут оттягивать до последнего», — считает сенатор. Он указал, что снимки невозможно удалить, а допущенную по глупости ошибку, которая обернулась геополитическим провалом, исправить уже не получится.

Контактировавшие с президентом Зеленским европейские лидеры будут вынуждены ответить за свои «поцелуи» с ним в случае коррупционного крушения политика.

Ранее украинский Высший антикоррупционный суд отправил под стражу бывшего главу офиса президента страны Андрея Ермака, которого обвиняют в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаСовет Федерации РФКонстантин Косачев

Горячие новости

Все новости

партнеры