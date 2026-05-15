Россиян обвинили в провале мусорной реформы
Строительство мусороперерабатывающих заводов в России откладывалось из-за сопротивления граждан, сообщил в эфире радиостанции «Маяк» глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.
По его словам, объем переработки мусора не превышает 10-12%. Многие граждане не хотели видеть такие объекты рядом со своими населенными пунктами, из-за чего старт проектов затягивался на годы. «Год-два-три, общественные слушания, договоренности, объясняли людям, что не будет запахов», — указал парламентарий.
Он отметил, что когда в РФ будет налажен процесс переработки, жителям, сортирующим отходы, нужно снижать плату за обращение с ТКО. «Это нормальная практика в других странах, которые этот путь прошли», — подчеркнул Кобылкин.
Решение правительства о беспрецедентном росте экологических платежей для предприятий свидетельствует о провале мусорной реформы. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев.
