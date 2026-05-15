ЦБ: Финансовые потери россиян от мошенников сокращаются

В первом квартале текущего года банки в России предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Финансовые потери граждан сократились на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2025 года. По данным регулятора, общее количество выявленных атак мошенников превысило 16,7 млн, а ущерб, исходя из заявлений пострадавших клиентов, составил 7,4 млрд рублей.

Ранее мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
