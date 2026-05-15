ЦБ: Финансовые потери россиян от мошенников сокращаются
15 мая 202605:01
Денис Постольский
В первом квартале текущего года банки в России предотвратили хищение 1,8 триллиона рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.
Финансовые потери граждан сократились на 10,2% по сравнению с аналогичным показателем за IV квартал 2025 года. По данным регулятора, общее количество выявленных атак мошенников превысило 16,7 млн, а ущерб, исходя из заявлений пострадавших клиентов, составил 7,4 млрд рублей.
Ранее мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Обломки беспилотника задели многоэтажку в Рязани, начался пожар
- Стоимость ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч
- МИД РФ: В Россию переселились сотни тысяч украинцев
- ЦБ: Финансовые потери россиян от мошенников сокращаются
- Косачев: Коррупционный скандал Зеленского - самый мощный удар по Европе
- Мешает работать: Российские врачи пожаловались на отключение интернета
- Россиян обвинили в провале мусорной реформы
- Сын Мадуро: Отец сидит в общей камере на 18 человек
- Россияне массово отказываются от отдыха на Черном море из-за разливов нефти
- Россиянам хотят возвращать деньги за свадьбу